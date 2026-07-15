Flaş iddia: Galatasaray lobisini yok ediyorlar!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi flaş bir iddia geldi. Galatasaray'ın yıllarca muhabirliğini yapan, Telegol'den Serhat Ulueren, Galatasaray lobisinin yavaş yavaş yok edildiğini ileri sürdü.

Sarı kırmızılı yönetimi eleştiren komedyen Şahan Gökbakar'ın yanında olduğunu belirten Ulueren, Avrupa vizyonu olmadığını belirtti.

"GALATASARAY TFF'DEKİ GÜCÜNÜ KAYBETTİ"

Ulueren, şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır Icardi ve Can Uzun'la Galatasaray taraftarını oyaladılar. Galatasaray yönetiminin parası var, başarısı var ama cimrilik yapıyorlar. Avrupa vizyonu diye bir şey yok. Dillendirdikleri tek şey şampiyonluk. Sadece Fenerbahçe'nin kaosa girmesi ve Aziz Yıldırım'ın gitmesi onlara yarar.

Galatasaray, TFF'deki gücünü kaybetti. Yavaş yavaş lobisini yok ediyorlar. Ben ligin ikinci yarısındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin Kadıköy'de oynanacağını söylemiştim ve öyle oldu. Fikstüre baktım en çok Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye yarıyor. Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi dönüşü zor maçlar oynayacak."