Galatasaray isteklerini duyunca hemen masadan kalktı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ilk olarak Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

TIJANI REIJNDERS'A TALİP OLDULAR

Fanatik'te yer alan habere göre; Bir takviye de ortaya sahaya yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Manchester City'den Tijjani Reijnders'a talip oldu. Galatasaray yönetimi adına ilk teması menajer George Gardi sağladı.

50 MİLYON EURO İSTENİNCE MASADAN KALKTILAR

Ancak Manchester City'nin oyuncu için 50 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi işleri değiştirdi. İngilizlerin talebini oldukça yüksek bulan Dursun Özbek transferi askıya aldı.

7 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Manchester City formasıyla 47 maça çıkan Tijjani Reijnders, 2 bin 810 dakika sahada kaldı. Hollandalı futbolcu, 7 gol ve 8 asist kaydetti.