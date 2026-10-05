Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu

Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu

Filenin Sultanları'nın da mücadele edeceği 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda yer alacak 32 ülke belli oldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu

ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda elemeler tamamlandı.

Son Avrupa ve Milletler Ligi (VNL) şampiyonu ünvanlarını elinde bulunduran A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk mücadelesi verecek.

32 TAKIM KATILACAK

Organizasyon, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek. Takımlar, grup aşamasında dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, son 16 turu, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçlarından oluşan eleme etabında mücadele edecek.

Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımların grupları ve rakipleri yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Kura çekiminin tarih ve saati, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından daha sonra açıklanacak.

ABD VE KANADA'DA DÜZENLENECEK

Turnuvaya ABD'de Anaheim, Omaha ve Orlando, Kanada'da ise Montreal ve Quebec City olmak üzere 5 şehir ev sahipliği yapacak.

KATILACAK ÜLKELER

2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'na katılacak ülkeler ve elde ettikleri kontenjanlar şöyle:

Ev sahipleri: Kanada, ABD

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: Dominik Cumhuriyeti, Küba, Porto Riko

Asya: Tayland, Çin, Japonya

Avrupa: Türkiye, Sırbistan, Polonya, İtalya

Afrika: Mısır, Kenya, Kamerun

Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Kolombiya

Dünya sıralaması: Hollanda, Rusya, Almanya, Çekya, Belçika, Fransa, Slovenya, İsveç, Meksika, Ukrayna, Yunanistan, Güney Kore, Bulgaristan, İsviçre

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Filenin Sultanları Voleybol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro