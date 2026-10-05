Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
Filenin Sultanları'nın da mücadele edeceği 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda yer alacak 32 ülke belli oldu.
ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda elemeler tamamlandı.
Son Avrupa ve Milletler Ligi (VNL) şampiyonu ünvanlarını elinde bulunduran A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk mücadelesi verecek.
32 TAKIM KATILACAK
Organizasyon, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek. Takımlar, grup aşamasında dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, son 16 turu, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçlarından oluşan eleme etabında mücadele edecek.
Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımların grupları ve rakipleri yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Kura çekiminin tarih ve saati, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından daha sonra açıklanacak.
ABD VE KANADA'DA DÜZENLENECEK
Turnuvaya ABD'de Anaheim, Omaha ve Orlando, Kanada'da ise Montreal ve Quebec City olmak üzere 5 şehir ev sahipliği yapacak.
KATILACAK ÜLKELER
2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'na katılacak ülkeler ve elde ettikleri kontenjanlar şöyle:
Ev sahipleri: Kanada, ABD
Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: Dominik Cumhuriyeti, Küba, Porto Riko
Asya: Tayland, Çin, Japonya
Avrupa: Türkiye, Sırbistan, Polonya, İtalya
Afrika: Mısır, Kenya, Kamerun
Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Kolombiya
Dünya sıralaması: Hollanda, Rusya, Almanya, Çekya, Belçika, Fransa, Slovenya, İsveç, Meksika, Ukrayna, Yunanistan, Güney Kore, Bulgaristan, İsviçre