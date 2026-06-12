Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt depremi
Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt sakatlandı. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada tedavinin 4-6 hafta süreceği ifade edildi.
Voleybol Milletler Ligi'nde ilk etap sona ererken Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan can sıkan bir açıklama geldi.
EBRAR KARAKURT SAKATLANDI
Federasyon sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ebrar Karakurt'un sakatlandığını duyurdu. Açıklamada tedavi süresinin 4-6 hafta süreceğini ifade etti.
TVF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un gelişen bel ve kalça ağrısı şikâyetleri nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ sakroiliak eklemde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, mevcut bulgular doğrultusunda tedavi ve iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta sürmesi öngörülmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
2. ETAP ANKARA'DA
Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. haftasında sahaya çıkacak. Önümüzdeki hafta Ankara'da oynanacak etabın fikstürü şu şekilde:
2.Hafta (Ankara,Türkiye)
17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin