Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt depremi

Voleybol Milletler Ligi'nde ilk etap sona ererken Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan can sıkan bir açıklama geldi.

EBRAR KARAKURT SAKATLANDI

Federasyon sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ebrar Karakurt'un sakatlandığını duyurdu. Açıklamada tedavi süresinin 4-6 hafta süreceğini ifade etti.

TVF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un gelişen bel ve kalça ağrısı şikâyetleri nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ sakroiliak eklemde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, mevcut bulgular doğrultusunda tedavi ve iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta sürmesi öngörülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

2. ETAP ANKARA'DA

Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. haftasında sahaya çıkacak. Önümüzdeki hafta Ankara'da oynanacak etabın fikstürü şu şekilde:

2.Hafta (Ankara,Türkiye)

17 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Çin