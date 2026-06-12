FIFA'dan Süper Lig ekibine müjde yolda
FIFA Clearing House sistemi maddelerini ihlal ettiği için geçici transfer yasağı alan Kocaelispor eksik belgeleri tamamladı. Yeşil-siyahlıların transfer yasağı kısa sürede kalkacak.
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Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, FIFA Clearing House sistemi maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle geçici transfer yasağı cezası aldı.
GEÇİCİ TRANSFER YASAĞI ALDILAR
Özgür Kocaeli'nde yer alan habere göre; yaz transfer dönemi öncesi yasağı kaldırmak isteyen yeşil-siyahlılar gerekli belgeleri salı günü FIFA'ya yolladı. Eksikliklerini düzelten Kocaelispor yönetimi, FIFA'dan gelecek haberi beklemeye başladı.
FIFA'DAN GELECEK GÜZEL HABERİ BEKLİYORLAR
Hukuki ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağının kaldırılması bekleniyor. FIFA'nın gün içerisinde yasağı kaldırabileceği ifade edildi.
LİGİ 10. SIRADA BİTİRDİLER
Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor bu sezon ligde çıktığı 38 maçta 37 puan topladı. Yeşil-siyahlılar ligi 10. sırada noktaladı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi