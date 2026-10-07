FIFA’da sular durulmuyor: Infantino bir krize daha yol açtı

Dünya Kupası’nın yankıları sürerken FIFA Başkanı Gianni Infantino bir kez daha eleştiri oklarının hedefinde.

Dünya Kupası elemelerinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti forması giyen Lionel Mpasi’nin milli takım değiştirme işlemlerinde eksiklikler bulunmasına rağmen oynatıldığı ve FIFA’nın bu duruma müdahale etmediği öne sürüldü.

FIFA'nın iç yazışmalarına dayandırılan gelişme, Nijerya ve Jamaika cephesinde de tepkiye neden oldu.

FIFA'DA YENİ KRİZ İDDİASI

2026 Dünya Kupası öncesinde FIFA'yı yakından ilgilendiren yeni bir iddia ortaya atıldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti kalecisi Lionel Mpasi'nin milli takım değiştirme sürecinde eksik belgeler bulunmasına rağmen elemelerde forma giydiği öne sürüldü.

Le Monde ve The New York Times'ın FIFA'nın iç belgelerine dayandırdığı haberlere göre, FIFA hukukçuları oyuncunun milli takım uygunluğuyla ilgili sorun tespit etti.

FIFA HUKUKÇULARI UYARMIŞ

İddiaya göre FIFA hukuk ekibi, Mpasi'nin Fransa'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne geçiş işlemlerinin tamamlanmadığını belirledi.

Hukukçuların Kongo'ya yönelik farklı yaptırım seçeneklerini değerlendirdiği ancak bunların hiçbirinin uygulanmadığı öne sürüldü.

İşin dikkat çeken tarafı ise Mpasi'nin kritik maçlarda forma giymeye devam etmesi oldu.

KONGO DÜNYA KUPASI'NA GİTTİ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika elemelerindeki play-off sürecinde önce Nijerya'yı geçti. Ardından Jamaika'yı mağlup eden Kongo, 2026 Dünya Kupası biletini aldı.

Lionel Mpasi de bu süreçte takımının kadrosunda yer aldı.

Bu gelişmenin ardından "Eğer oyuncu uygun değildiyse Kongo neden cezalandırılmadı?" sorusu gündeme geldi.

NİJERYA VE JAMAİKA TEPKİLİ

Yaşanan gelişme özellikle Nijerya ve Jamaika tarafında tartışma yarattı.

Nijerya'nın, yaşanan süreç nedeniyle FIFA'dan maddi ve sportif kayıplarının karşılanmasını talep etmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

GÖZLER INFANTINO'YA ÇEVRİLDİ

Dosyanın bir diğer dikkat çeken noktası ise FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Başkanı Véron Mosengo-Omba arasındaki geçmiş ilişki.

Mosengo-Omba'nın Infantino'ya yakın isimlerden biri olduğu öne sürülürken, FIFA ise kararların bağımsız kurullar tarafından alındığını ve Infantino'nun sürece müdahale etmediğini savunuyor.

BALOGUN KARARI DA GÜNDEMDE

Bu iddialar, FIFA yönetimiyle ilgili son dönemde yaşanan diğer tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

ABD Milli Takımı'nın oyuncusu Folarin Balogun'un cezasının kaldırılması da daha önce FIFA'nın karar mekanizması konusunda tartışmalara neden olmuştu.

Norveç Futbol Federasyonu'nun FIFA yönetimiyle ilgili yaptığı resmi şikâyetler de tartışmaların başka bir boyutunu oluşturdu.

FIFA'DAN YANIT BEKLENİYOR

Lionel Mpasi dosyasıyla ilgili iddiaların ardından gözler FIFA'nın atacağı adıma çevrildi.

FIFA, disiplin kurullarının bağımsız olduğunu savunurken, ortaya atılan iddialarla ilgili tartışmaların nasıl sonuçlanacağı merak konusu.