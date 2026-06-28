Fenerbahçe'yi sarsan gelişme: Gelir gelmez sakatlandı

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de kaygı verici bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, çift kale antrenmanında sakatlık geçirerek çalışmayı tamamlayamadı.

TOPUK YAYLASI'NDA ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2025-26 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylası kampında yoğun bir tempoda sürdürüyor. Ancak kampın son günlerinde sarı-lacivertli teknik heyetin yüzünü ekşiten bir gelişme yaşandı. beIN SPORTS'un haberine göre çift kale antrenmanı sırasında sakatlık geçiren Anderson Talisca, idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sakatlığın boyutu henüz netleşmemiş olsa da deneyimli oyuncunun erkenden soyunma odasına dönmesi kadroda endişeye yol açtı.

KAMP KARNESİ ZAYIF

Talisca'nın durumu bir yana, Fenerbahçe kampında sağlık sorunları yaşayan yalnız değil. Önceki antrenman seansında darbeye bağlı hafif sakatlık geçiren Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, takımla grup çalışmasına katılamayarak bireysel koşu programıyla idmanını tamamladı. İspanyol yıldız Marco Asensio ise henüz takımla tam antrenmana çıkamıyor; özel antrenör eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

SKRINIAR'DAN İYİ HABER

Karamsar tablonun yanında kamp cephesinden sevindirici haberler de geliyor. Geçtiğimiz sezon ciddi sakatlık süreciyle boğuşan Slovakyalı stoper Milan Skriniar, uzun aranın ardından takım antrenmanlarına dahil oldu.

Öte yandan yeni sezon transferlerinden Senegalli genç yetenek Amara Diouf de akşam antrenmanı öncesinde bireysel antrenör eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.



