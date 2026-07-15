Fenerbahçe'ye Grenwood'tan sonra bir İngiliz daha: 35 milyon dolar teklif ettiler

Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi belli oldu.

Başkan Aziz Yıldırım'ın bizzat yürüttüğü transfer çalışmalarında İngiliz futbolcu Mason Grenwood'la anlaşma sağlanmıştı.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Mason Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir. Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir.



Mason Greenwood’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

SIRADA İNGİLİZ SANTRFOR VAR

Sarı lacivertlilerin Grenwood'tan sonra bir başka İngiliz futbolcu için de kulübüne teklif yaptıkları ileri sürüldü.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin İngiltere Milli Takımı kadrosunda da bulunan Ollie Watkins için kulübü Aston Villa'ya teklif yaptığını duyurdu.



İngiliz basını da iddiayı, Fenerbahçe'nin bonservis için 35 milyon dolar önerdiğini vurgulayarak doğruladı.

Tarafların anlaşma aşamasında oldukları da ileri sürüldü.

OLLIE WATKINS KİMDİR?

Teknik direktör İsmail Kartal'ın özellikle istediği Watkins, 30 yaşında ve 1.80 boyunda. Santrfor olarak görev yapıyor.

Kariyerinde İngiltere'den hiç çıkmadı. Exeter City ve Brenford'tan sonra transfer olduğu Aston Villa'da 6 sezondur forma giyiyor.

Kulüplerde 521 resmi maçta 192 gol attı. İngiltere Milli Takımı'nda ise 23 maçta 7 golü bulunuyor.