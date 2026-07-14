Fenerbahçe son maçını kazandı: Biter bitmez transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Avusturya'nın LASK ekibiyle karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan müsabakada sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik skorla galip geldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada İrfan Can Kahveci ve 56. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. LASK'ın son golüyse 65. dakikada Krystof Danek'ten geldi.

MASON GREENWOOD TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Sarı-lacivertliler ayrıca karşılaşma biter bitmez Greenwood transferini KAP'a bildirdi.

39 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Oyuncunun transfer edildiğini resmen duyuran Fenerbahçe, Marsilya'ya 3 taksit halinde 39 milyon euro ödeneceğini ifade etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir. Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir. Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.