Fenerbahçe'ye büyük şok: Transfer iptal oldu

Fenerbahçe'den Roma'ya transfer olması beklenen Jayden Oosterwolde için İtalya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Transfer görüşmeleri kapsamında İtalya'ya giden Hollandalı futbolcunun transferinin sağlık kontrollerinin ardından gerçekleşmeyeceği belirtildi.

ROMA SONUÇLAR YETERLİ BULMADI

Roma'nın gerçekleştirdiği ilk muayenelerde Oosterwolde'nin sonuçlarını yeterli bulmadığı ve 25 yaşındaki savunmacıyı daha detaylı tetkiklerden geçirdiği aktarıldı.

ARALIK VEYA OCAK AYINDA DÖNEBİLİR

Corriere dello Sport'un haberine göre; Oosterwolde'nin sakatlık durumunun Fenerbahçe tarafından öngörülenden daha ciddi olduğu ifade edildi. Hollandalı oyuncunun yeniden sahalara dönmesinin aralık veya ocak ayını bulabileceği öne sürüldü.

ROMA VAZGEÇMEDİ: ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK İSTEDİ

Roma, yaşanan sağlık sorunlarına rağmen Jayden Oosterwolde transferinden tamamen vazgeçmediği, ek tetkiklerin sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe ile yeniden temas kurduğu ve transfer anlaşmasının şartlarında değişiklik talep ettiği aktarıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma, yeni gelişmeler sonrasında Hollandalı savunmacıyı bonservis bedeli ödemeden kiralama formülünü gündemine aldı. İtalyan ekibinin ayrıca, transfer bedeli ile zorunlu satın alma maddesinin devreye girmesi için Oosterwolde'nin forma giymesi gereken maç sayısı konusunda da yeni bir düzenleme istediği belirtildi.

ANLAŞILAMADI VE GERİ DÖNÜYOR

Il Tempo'nun haberine göre; Yaşanan son gelişmelerin ardından Roma ile Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi konusunda ortak noktada buluşamadı. İtalyan kulübünün ek sağlık kontrollerinden çıkan sonuçlar nedeniyle transferden vazgeçtiği ifade edildi.

Roma macerası sağlık kontrollerine takılan Oosterwolde'nin, transfer görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktığı belirtildi.