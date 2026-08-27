Vincenzo Italiano: Bugünü yok saymalıyız

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Kauno Zalgiris'e 1-0 kaybeden Beşiktaş, ilk maçtan aldığı 3-0'lık galibiyetin avantajıyla adını Avrupa Ligi lig etabına yazdırdı.

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''ARTIK AVRUPA'DAYIZ''

Italiano'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

“Hedefimize ulaştık. Bu hedefe ulaşmak için çok istekiydik. İlk maçtaki avantajla turu atladık. Mutluyuz. Sezonun ilk gerçek hedefini tamamladık, lig aşamasına yükseldik.

Bugün daha iyi performans gösterebilirdik. Yediğimiz gol nedeniyle üzgünüm. Mental olarak yüzde yüz hazır değildik. Daha çok çalışmalıyız. Potansiyelimiz var. Artık Avrupa'dayız. Önümüzdeki maça yüzde yüz hazır olmalıyız.

Tempo ve ritim çok düşüktü. Kartal ilk defa 80 dakika oynadı. Vlahovic ve Trossard için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Onlar da yavaş yavaş süre alıyorlar, ritim kazanacaklar. Bütün oyuncular için konuşuyorum, bugünü yok saymalıyız. Sezon devam ediyor. Ligde farklı performanslar göreceğiz. Konsantrasyon seviyesinin bugünden farklı olacağını söyleyebilirim.”