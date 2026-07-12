Fenerbahçe’nin yıldızına 10 milyon euroluk teklif geldi: Değerlendirmeye alındı

Fenerbahçe’de Anthony Musaba’nın geleceğine dair flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Hollandalı kanat oyuncusuna 10 milyon euroluk teklif geldiği iddia edilirken, Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE KARAR BEKLİYOR

TRT Spor’da yer alan habere göre; Fenerbahçe, teknik heyetin vereceği karara göre Musaba’nın geleceğine dair son kararı verecek.

Yönetimin, oyuncunun takım planlamasındaki durumunu da dikkate alarak teklifi değerlendirdiği belirtildi.

SEZON KARNESİ

Geçen sezon Samsunspor ve Fenerbahçe formalarıyla 45 resmi maça çıkan Musaba, 8 gol atarken 8 de asist yaptı.

ANTHONY MUSABA’NIN KARİYERİ

Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba, futbola ülkesinde başladıktan sonra NEC Nijmegen formasıyla profesyonelliğe adım attı. Hızı ve bire birdeki etkili oyunu sayesinde kısa sürede dikkat çeken genç futbolcu, 2020 yılında Monaco’ya transfer olarak kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı. Fransız ekibinde düzenli forma şansı bulamayan Musaba; Cercle Brugge, Heerenveen, Metz ve yeniden NEC’de kiralık olarak görev yaparak tecrübe kazandı.

İngiltere’de Sheffield Wednesday formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Hollandalı oyuncu, daha sonra Süper Lig’de Samsunspor’a transfer oldu. Buradaki başarılı çıkışının ardından Fenerbahçe’nin kadrosuna katılan Musaba, sürati, teknik kapasitesi ve hücumdaki üretkenliğiyle takımının önemli kozlarından biri haline geldi. Hollanda U21 Milli Takımı’nda da görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerini üst seviyede sürdürmeyi hedefliyor.