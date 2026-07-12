10 yıl sonra İngiltere Premier Lig'e geri dönen Hull City, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme adına transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bu doğrultuda yeni bir ismi radarına aldı.

20 YAŞINDAKİ YILDIZI İSTİYOR

Hull Live'de yer alan habere göre; Hull City, Watford'da oynayan 20 yaşındaki hücum oyuncusu Nestory Irankunda ile ilgileniyor.

Hull City'nin genç futbolcu için Watrford'a 8 milyon sterlin bonservis ve 2 milyon sterlin bonus içeren bir teklif sunduğu ifade edildi. (Toplam 11.7 milyon euro)

WATFORD TEKLİFİ REDDETTİ

Watford'un Hull City'nin yaptığı bu teklifi reddettiği ve Hull City'nin reddedilmesine rağmen Irankunda transferi için girişimlerini sürdüreceği aktarıldı.

WATFORD KARNESİ

Geçen sezon Watford formasıyla 42 maçta forma giyen Irankunda, 4 gol atarken 5 de asist yaptı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

A MİLLİ TAKIM'A GOL ATMIŞTI

Irankunda, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı ve 2-0 kaybettiği maçta 1 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.