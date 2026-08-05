Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı kararı açıklandı: İsmail Kartal'dan sürpriz geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Sturm Graz ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak.

IAN HUSSIN DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ian Hussin ve Neil Davies üstlenecek. Dördüncü hakem de Robert Jones olacak.

MASON GREENWOOD İLK 11'DE

Kritik mücadeleye artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. İsmail Kartal beklenenin aksine kalede yine Mert Günok'u tercih etti. Yeni transferlerden Greenwood'da kendine ilk 11'de yer buldu.

İsmail Kartal'ın ilk 11 tercihi şu şekilde:

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.

Sturm Graz: Khudyakov, Mitchell, Stankovic, Vallci, Wlodarczyk, Soglo, Seidl, Jatta, Heil, Weinhandl, Hödl.