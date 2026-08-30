Fenerbahçe'nin Leao yanıtı gündem oldu

Yeni sezonda üç kulvarda da başarı hedefleyen Fenerbahçe, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi.

Son olarak U23 konrenjanına uygun olan Oppong’u katan Fenerbahçe’de Başkan Vekili Barış Göktürk, sarı-lacivertli taraftarın ilgisi ile karşı karşıya geldi.

Taraftarlar ile fotoğraf çekilen Göktürk, bir yandan da kendisine sorulan sorulara yanıt verdi.

Göktürk, taraftarlar ile fotoğraf çekildiği sırada 2 flaş soru ile karşılaştı.

Barış Göktürk’e Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao da soruldu.

VERDİĞİ YANIT GÜNDEM OLDU

Bir Fenerbahçeli taraftarın "Başkanım, Galatasaray Rafael Leao'yu aldı, ne yapacağız?" sorusuna Barış Göktürk, "10+4 var biliyorsun değil mi?" ifadelerini kullandı.

Bir diğer Fenerbahçe taraftarı ise "Başkanım yap bir çılgınlık, çek Marcus Rashford'ı" dedi.

Barış Göktürk ise bu söze gülerek "Kadroyu beğenmiyor musunuz?" cevabını verdi.

Yaşanan bu diyalog sosyal medyada gündem oldu ve binlerce görüntülenme aldı.