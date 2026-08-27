Fenerbahçeli yıldızdan Şampiyonlar Ligi açıklaması: Bunun asla kabul edilebilir bir yanı yok

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi'ne katılması ve Lyon maçında çıkan olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

''HAK ETTİĞİMİZ YER ORASI''

Fransız yıldız açıklamasında, "Bu hepimiz için bir gurur nişanesi. Fenerbahçe taraftarları ve kulüp için bana göre bir gurur neticesi aldığımız netice. Sezon başı itibarıyla var olan hedeflerimizden bir tanesiydi bu hedef. 6 maç oynadık ve elbette ki kolay olmayacaktı ama bunu başardık. Bizim için en önemli olan şey kulübümüzü Şampiyonlar Ligi'ne taşımaktı ki hak ettiğimiz yer de orası." dedi.

Konuşmasını sürdüren tecrübeli orta saha, "Çok iyi biliyorduk ki taraftarlarımız Şampiyonlar Ligi'ne Kalmamızı gönülden istiyorlardı. Çünkü Fenerbahçe çok uzun senelerdir Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterememişti. Dediğim gibi bunu fazlasıyla hak ettik. Kulübümüzü yeniden hak ettiği yere, Şampiyonlar Ligi'ne taşımış olduk." ifadelerini kullandı.

ÇIKAN OLAYLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

27 yaşındaki futbolcu, maçta çıkan olaylarla ilgili ise "Bu biraz özel, farklı bir durumdu açıkçası çünkü daha önce Olimpik Marsilya'da oynamıştım. Marsilya da Lyon'un rakibi. Bilinmesi gerekir ki maç önü yaptığımız ısınma boyunca, aynı zamanda maçtan da önce bütün stadyum, Lyon taraftarlarının bir çoğu hep bir ağızdan anneme, aileme, çocuklarıma ve daha birçok şeyle ilgili hakaret, küfür dolu tezahüratlarda bulundular.

Bütün stadyum aynı anda, 50-55 bin taraftar aynı anda bana, aileme hakaret, küfür içeren tezahüratlarda bulunuyorlardı. Fransa'da böyle şeyler yaşandığında, birisi mikrofonu eline alır ve taraftarlara bu tip tezahüratlara son vermelerini söyler. Taraftarlar aynı şekilde devam ederlerse, maç yaklaşık 5 dakika duraklatılır. Hala aynı şey sürdürülürse maç kesin olarak iptal edilir." dedi.

''ASLA KABUL EDİLEBİLİR BİR YANI YOK''

"Yazık ki ne Şampiyonlar Ligi'nde, ne Avrupa Ligi'nde ne de hangi turnuva olursa olsun, böyle bir uygulama yok." diye Guendouzi, "120 dakikadan fazla bir süre bütün ailenize hakaretler, küfürler ediliyorsa bu sefer durum karmaşık bir noktaya gelir. Bunun asla kabul edilebilir bir yanı yok. Fakat benim için en önemli olan şey kazanmaktı. Maçın sonunda da olması gerektiği gibi sevincimi yaşadım. Bütün bir maç boyunca ailesine hakaretler, küfürler edilen birisinin taraftarlarıyla, takım arkadaşlarıyla zaferi kutlama hakkı yok mu?" sözlerini sarf etti.

Guendouzi son olarak, "Bunu gerçekten doğru bulmuyorum. Nasıl ki taraftarlar zafer elde edildiğinde kutlamalar yapabiliyorlar, benim de istediğim gibi zaferi, galibiyeti kutlayabilme hakkımın olduğunu düşünüyorum. Ben gayet saygılı bir şekilde kaldım, çünkü kötü bir şey yapmadım, agresiflik yapmadım, bunların hiçbirisini yapmadım. Her halükarda sonuç olarak çok güzel bir galibiyet elde ettik. Bizim için de en önemlisi buydu." dedi.