Fenerbahçe'den sürpriz Kenan hamlesi

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğea İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından başlayan transfer çalışmaları, başkan Aziz Yıldırım yönetiminde sürüyor.

Sarı lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sporx'teki habere göre Fenerbahçe, 19 yaşındaki Kenan Haroun için harekete geçti.

BELÇİKA'NIN GENK TAKIMINDA OYNUYOR

Haberde Kenan'ın TFF'nin 10+4 yabancı kuralına uygun olduğu, bu nedenle de transferinin istendiği belirtildi.



Futbola Genk'te başlayan Belçikalı oyuncu Belçika U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Kenan Haroun, geride kalan sezonda 24 maçta oynarken, 1 de gol attı.

Sarı lacivertli kulübün scout ekiplerinin genç futbolcuyu uzun süredir düzenli olarak takip ettiği de haberde yer aldı.

Merkez orta saha olarak görev yapan Kenan Haroun'un Transfermarkt'a göre piyasa değeri 400 bin euro.

1.88 boyundaki genç futbolcu güçlü fiziği ile de dikkat çekiyor ve aynı zamanda defansta da görev yapabiliyor.