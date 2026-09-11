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Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması: İmzalar atıldı

Fenerbahçe Kulübü'nden resmi transfer açıklaması geldi. İmzalar atıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması: İmzalar atıldı

Fenerbahçe Kulübü'nden resmi transfer açıklaması geldi. Açıklamada imzaların atıldığı bildirildi.

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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada takımın yeni sezonda tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefini sürdürmek için kadrosunu güçlü isimlerle takviye ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE İMZALAR ATILDI

Fenerbahçe'de kadın basketbol takımına 8 oyuncu transfer edildiği duyuruldu ve imzaların atıldığı ifade edildi.
Açıklama şöyle:
"Altyapımızdan yetişen Zeynep Şevval Gül ile kulüp kültürümüzü yakından tanıyan Manolya Kurtulmuş yuvaya geri dönerken, Alman uzun Luisa Geiselsöder ile Amerikalı pivot Lauren Betts kadromuza katıldı. Fransa basketbolunun atletik isimleri Tima Pouye ve genç yetenek Nell Angloma ile EuroLeague Women 2025-26 sezonunda Rising Star seçilerek Avrupa’nın en parlak potansiyelleri arasında gösterilen Leila Lacan ile sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezon ÇBK Mersin formasıyla EuroCup şampiyonluğu yaşayan Litvanyalı forvet Laura Juškaitė de kadromuza katılan bir diğer isim oldu."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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