Fenerbahçe'den Çorum FK'ya: Uğur Uçar istedi yönetim "Tamam" dedi

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürürken, yönetil de transfer çalışmalarına devam ediyor.

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar ile yönetim arasında transfer görüşmeleri de yapılıyor.

Uçar'ın istediği futbolcuları öğrenen yönetimin "Tamam" diyerek harekete geçtiği belirtiliyor.

İTALYA'DAN ORTA SAHA

Kırmızı siyahlıların İtalya'nın Lecce takımında forma giyen orta saha oyuncusu Ylber Ramadani ile anlaştığı öğrenildi.

Arnavut futbolcunun Lecce ile 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu belirtildi. Çorum FK'nın 30 yaşındaki futbolcunnun bonservisi için 1 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN ÇORUM FK'YA

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar'ın istediği bir başka futbolcunun da Anthony Musaba olduğu ileri sürüldü.



Fenerbahçe, Musaba'yı geçen sezon Samsunspor'dan 5 milyon euroya transfer etmişti.

A Spor'daki habere göre Çorum FK, Musaba'yı 1 yıllığına kiralamak için teklifini yaptı.

Musaba'yı Başakşehir'in de istediği iddia edildi.