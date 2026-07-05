Uğur Uçar yardım istedi: Söz verdi

Trendyol Süper Lig'e yükselmenin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayan Arca Çorum FK'da Teknik Direktör Uğur Uçar, kulübün transfer stratejisi ve hazırlık sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki çalıştırıcı, takımın yeni sezon vizyonunu ortaya koyarken taraftara sesleneren yardım istedi.

KISA TATİLİN ARDINDAN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Süper Lig'de mücadele edecek Arca Çorum FK'da hazırlık süreci hızlı bir şekilde başladı. Uğur Uçar, geçirdikleri sezonun yoğunluğu nedeniyle çok kısa bir tatil dönemi geçirebildiklerini belirtti. Teknik heyetin, dinlenme sürecini minimuma indirerek yeni sezon planlamasına erken başladığı görülüyor. Uçar, takımın dün itibarıyla resmi olarak yeni sezonu açtığını duyurdu.

OYUN SİSTEMİNE UYGUN İSİMLER MERCEK ALTINDA

Transfer çalışmalarının belirli bir sistematik üzerinden yürütüldüğünü belirten Uçar, scout ekibinin takımın oyun felsefesine uygun oyuncuları yakından takip ettiğini ifade etti.

TRANSFER POLİTİKASI NETLEŞTİ

Arca Çorum FK'nın transfer stratejisine dair en dikkat çekici açıklama, kadro planlamasındaki dengeli yaklaşımdan geldi. Uçar, hem üst düzey tecrübeye sahip oyuncuların hem de başarıya açlık duyan dinamik isimlerin kadroya katılacağını belirtti. Bu ifadeler, kulübün Süper Lig'de tutunabilmek için tecrübe ile enerjiyi harmanlayan bir kadro yapısı kurmayı hedeflediğine işaret ediyor.

TARAFTARA ÖZEL ÇAĞRI: YARDIM İSTEDİ

Açıklamalarının önemli bir bölümünü taraftarlara ayıran Uçar, camianın oluşturduğu atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Taraftarların inanılmaz bir destek ortamı yarattığını belirten teknik direktör, bu desteğin sürmesini ve sabırlı olunmasını istedi. Uçar, karşılığında sahaya her maçta sonuna kadar mücadele eden, terinin son damlasına kadar savaşan bir takım çıkaracaklarına dair söz verdi.

SÜPER LİG HEDEFİ İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kulübün yeni sezon hazırlıklarının ilerleyen günlerde kamp dönemiyle devam etmesi bekleniyor. Teknik heyet, hem fiziksel kondisyon hem de transfer cephesinde eş zamanlı çalışmalar yürütüyor.