Fenerbahçe'de sıcak saatler: 2 transfer birden

Fenerbahçe'de transfer döneminin kapanmasına saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin 2 transferi birden bitirmek için harekete geçtiği ileri sürüldü. Başkan Aziz Yıldırım'ın bizzat ilgilendiği belirtildi.

Fanatik'teki habere göre; Fenerbahçe Arjantin'in Boca Juniors takımından 21 yaşındaki Milton Delgado için teklifte bulundu.



Defansif orta saha olarak görev yapan Delgado için cevap beklendiği, olumlu gelmesi halinde transferin bu akşama kadar tamamlanacağı ileri sürüldü.

ADİL DEMİRBAĞ SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin son gün gelişmesindeki diğer teklifi ise Konyaspor'a oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Fenerbahçe, Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ'ın şartlarını sordu.



Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro teklif ettiği, Konyaspor'un ise bunu kabul etmediği bildirildi. Fenerbahçe'nin önümüzdeki saatlerde bir teklif daha yapabileceği ileri sürüldü.