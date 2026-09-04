Fenerbahçe milyonlarca liraya transfer etti: İsmail Kartal oynatmadan gönderdi

Fenerbahçe, milyonlarca liraya transfer edip, kadrosuna katmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal ise oynatmadan gönderdi.

Sarı lacivertli kulüp, genç futbolcu Adem Yeşilyurt'u geçen yıl 500 bin euro (yaklaşık 2.5 milyon lira) bonservis bedeliyle transfer etmişti.

19 yaşındaki kanat oyuncusu bu yaz da takıma katıldı.

OYNATMADAN GÖNDERDİ

Ancak Adem Yeşilyurt kalıcı olamadı. Teknik direktör İsmail Kartal oynatmadan gönderdi.

Genç futbolcunun yeni takımı belli oldu.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; TFF 2.Lig ekibi Kütahyaspor, Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt ile kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

Adem Yeşilyurt bir sezon Kütahyaspor'da oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri dönecek. Genç futbolcu geleceğin büyük yeteneği olarak gösteriliyordu. Fenerbahçe, Karşıyaka'tan transfer ederken, diğer kulüplerle rekabete girerek almıştı.