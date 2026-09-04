Fenerbahçe peşini bırakmadı: Transferin son gününde dev teklif

Süper Lig'de artık yaz transfer döneminin son gününe girilirken Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

CAN UZUN İÇİN SON TEKLİF

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun için ısrarını sürdüren sarı-lacivertliler yeni bir teklifte bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre; yönetim, Alman kulübüne 37 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus içeren yeni bir teklifte bulundu.

ALMANYA'DA TRANSFER DÖNEMİ SONA ERDİ

Ancak Almanya'da transfer döneminin sona ermiş olması nedeniyle Eintracht Frankfurt'un teklifi kabul etmesi beklenmiyor. Yine sarı-lacivertliler oyuncu için son ana kadar görüşmelerini sürdürecek.

GALATASARAY DA TALİP OLMUŞTU

Genç futbolcu için daha önce Galatasaray devreye girmiş ancak Eintracht Frankfurt'un yüksek bonservis talebi nedeniyle geri adım atmıştı.

10 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Alman kulübüyle 28 maça çıkan Can Uzun, bin 513 dakika sahada kaldı. Uzun bu sürede 10 gol ve 6 asist kaydetti.