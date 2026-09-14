Fenerbahçe'de büyük iddia: Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçının ardından kameralar karşısına geçen İsmail Kartal görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ KARARINDAN VAZGEÇTİ

İstifa sonrası Oğuz Çetin ile bir görüşme gerçekleştiren İsmail Kartal istifadan vazgeçmeyeceğini belirtti. Oğuz Çetin ile yapılan görüşmenin ardından kulübe giden İsmail Kartal burada Aziz Yıldırım'la görüştü.

Yapılan görüşmenin ardından kararından vazgeçen İsmail Kartal takımın başına geri döndü. Deneyimli teknik adam, Gaziantep FK deplasmanına giderken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

"İSMAİL KARTAL'I BÜYÜK BİR ZEVKLE KOVACAKTIR"

Yaşananları SMEX Youtube kanalında değerlendiren Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal, “Fenerbahçe’de yaşamış biri olarak İsmail Kartal’ı en iyi anlayan benim. Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe’nin lideri böyle davranmaz. Bu, başkan ve İsmail Kartal problemidir. Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal’ı büyük bir zevkle kovacaktır” diye konuştu.

"TESTİ KIRILDI"

Ersun Yanal daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Fenerbahçe’nin lideri böyle davranmaz. Testi kırıldı. Bu toparlanmaz, göreceksiniz" dedi.