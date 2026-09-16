Fenerbahçe'de beraberlik sonrası hemen karar çıktı: İsmail Kartal faturayı kesti

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Taraflar sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Yaşanan puan kaybının ardından sarı-lacivertlilerde eleştiriler yükselirken teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU YEDEK KULÜBESİNE GEÇECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, Eyüpspor maçında bir dizi değişikliğe gidecek. Kartal ilk olarak Kerem Aktürkoğlu'nu yedek kulübesine çekecek. Dorgeles Nene ise daha fazla sorumluluk alacak.

ORTA SAHA ÜÇLÜSÜNÜ BOZACAK

İsmail Kartal orta sahadaki İsmail Yüksek - Guendouzi - Kante üçlüsünü de bozacak. Son değişiklik ise hücum hattında yaşanacak.

MURIQI VE LUKAKU AYNI ANDA SAHADA OLACAK

Bu zamana kadar ya Vedat Muriqi ya da Romelu Lukaku'yu kullanan İsmail Kartal, Eyüpspor karşısında 2 forvetini de sahaya sürecek.