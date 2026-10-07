Fenerbahçe sözleşmenin uzatıldığını resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Fenerbahçe yaptığı resmi açıklamayla sözleşmenin uzatıldığını resmen açıkladı. İmzaların da atıldığı belirtildi.

Sarı lacivertli kulübün geçen sezonda da sponsoru olan firmayla tekrar anlaştı.

"BİRLİKTE NİCE BAŞARILARA" DİYEREK DUYURDULAR

Fenerbahçe Kulübü, anlaşmanın uzatıldığını şöyle duyurdu:

50 yıllık deneyimiyle sektörün önde gelen yüksek teknolojili römorkör üreticilerinden SANMAR ile sponsorluk anlaşmamız, 2026/2027 sezonunda da devam ediyor.

SANMAR, yeni sezonda da Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın forma sırt numara altı sponsoru olarak desteğini sürdürecektir.

İş birliğimiz kapsamında SANMAR logosu, 2026/2027 voleybol sezonunda Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda giyeceği formaların sırt numara altı bölümünde yer almaya devam edecektir.

Uzun yıllardır desteğiyle Kulübümüzün yanında olan SANMAR’a teşekkür ediyor, yeni sezonda da birlikte nice başarılara ulaşmayı diliyoruz.

SANMAR Hakkında

50 yıllık deneyimiyle SANMAR, İstanbul-Tuzla ve Yalova-Altınova’daki tersanelerinde yüksek teknolojili römorkör inşa eden, sektörün önde gelen üreticilerindendir. Bugüne kadar 350’den fazla römorkör inşa eden SANMAR’ın portföyünde konvansiyonel çözümlerin yanı sıra tam elektrikli, LNG, hibrit, metanol yakıtlı ve otonom römorkörler de yer almaktadır. İnovasyon, sürdürülebilirlik, güvenlik ve operasyonel mükemmelliğe odaklanan SANMAR, dünya genelindeki müşterilerine yüksek kaliteli ve ihtiyaca özel çözümler sunmaktadır.