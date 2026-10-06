İsmail Kartal'dan Greenwood'a sert uyarı! "Sinirlerine hakim ol"

Fenerbahçe'de milli arada oynanan Turan Tovuz hazırlık maçında kırmızı kart gören Mason Greenwood gündem oldu. Yaşananların ardından Azerbaycan dönüşünde İngiliz futbolcuyla özel bir görüşme yapan İsmail Kartal, oyuncusundan bundan sonraki karşılaşmalarda daha dikkatli olmasını istedi.

"TAKIM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİN"

İsmail Kartal'ın Greenwood ile gerçekleştirdiği görüşmede yıldız futbolcuya takım açısından önemini hatırlattığı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, Fenerbahçe'nin kritik bir dönemden geçtiğini belirterek İngiliz oyuncudan saha içinde daha kontrollü davranmasını istediği aktarıldı.

"SİNİRLERİNE HAKİM OL, SAKİN KAL"

Kartal'ın Greenwood'a yaptığı uyarının dikkat çeken sözleri de ortaya çıktı.

"Takım için çok değerlisin. Kritik maçlar oynuyoruz. Sinirlerine hakim ol, sakin kal. Bizi yalnız bırakmanı istemiyorum. Bundan sonra daha dikkatli davran"

GREENWOOD KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞINDA KALMIŞTI

Fenerbahçe'nin milli arada Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında Mason Greenwood, rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart görmüştü. İngiliz futbolcunun oyundan atılması, takımını karşılaşmanın devamında sahada eksik bırakmıştı.

KARTAL YAKINDAN TAKİP EDECEK

Fenerbahçe'de sezonun kritik bölümüne girilirken İsmail Kartal'ın Greenwood'u yalnızca performansı açısından değil, saha içindeki disiplini bakımından da yakından takip edeceği belirtildi. Teknik heyetin, yıldız oyuncudan kalan süreçte daha kontrollü bir oyun ortaya koymasını beklediği ifade edildi.