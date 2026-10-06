Fenerbahçe resmen açıkladı: Anlaşma tamam!

Fenerbahçe Kulübü resmen açıkladı ve yeni anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

Yapılan anlaşma "Yeni sezonda da aynı hedeflere, aynı inançla ve birlikte daha nice başarılara… İyi ki yanımızdasınız, iyi ki birlikteyiz" ifadeleriyle duyuruldu.

"BİZİMLE YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın uzun süredir değerli destekçileri arasında yer alan Avantgarde Collection, 2026–2027 sezonunda da forma sponsorumuz olarak bizimle yoluna devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarıyla taçlandırdığımız yolculuğumuzda yanımızda olan Avantgarde Collection’a; takımımıza duyduğu güven, sürdürülebilir desteği ve Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketboluna kattığı değer için gönülden teşekkür ediyoruz.

Yeni sezonda da aynı hedeflere, aynı inançla ve birlikte daha nice başarılara…

İyi ki yanımızdasınız, iyi ki birlikteyiz.