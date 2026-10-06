Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe resmen açıkladı: Anlaşma tamam!

Fenerbahçe resmen açıkladı: Anlaşma tamam!

Fenerbahçe Kulübü resmen açıkladı. Anlaşmayı "Nice başarılara" diyerek duyurdu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe resmen açıkladı: Anlaşma tamam!

Fenerbahçe Kulübü resmen açıkladı ve yeni anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı: Kapıyı kapattıFenerbahçe neye uğradığını şaşırdı: Kapıyı kapattı

Yapılan anlaşma "Yeni sezonda da aynı hedeflere, aynı inançla ve birlikte daha nice başarılara… İyi ki yanımızdasınız, iyi ki birlikteyiz" ifadeleriyle duyuruldu.

"BİZİMLE YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın uzun süredir değerli destekçileri arasında yer alan Avantgarde Collection, 2026–2027 sezonunda da forma sponsorumuz olarak bizimle yoluna devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarıyla taçlandırdığımız yolculuğumuzda yanımızda olan Avantgarde Collection’a; takımımıza duyduğu güven, sürdürülebilir desteği ve Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketboluna kattığı değer için gönülden teşekkür ediyoruz.
Yeni sezonda da aynı hedeflere, aynı inançla ve birlikte daha nice başarılara…
İyi ki yanımızdasınız, iyi ki birlikteyiz.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Avrupa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro