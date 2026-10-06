Fenerbahçe Kulübü'nün düzenlediği etkinliğe taraftarlar hücum etti. Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı. Kapıyı kapattı.

Sarı lacivertli takımın Brezilyalı kalecisi Ederson, geçen sezonun en çok eleştirilen isimlerindendi. Hatta takımdan ayrılmak istediği bile söyleniyordu.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinin ardından işler değişti. Yıldırım, Ederson'la bir görüşme yaparak Fenerbahçe için önemli olduğunu anlattı. Kongrede de Ederson'u bırakmayacaklarını söyledi.

Ederson da bu sezonü çok iyi başladı ve taraftarların gönlünü kazandı.

Taraftarlar, Ederson için düzenlenen imza gününe akın edince Fenerbahçe'den açıklama geldi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın deneyimli kalecisi Ederson Moraes, Fenerium Maraton Mağazası’nda düzenlenecek imza gününde taraftarlarımızın konuğu olacak.

Taraftarlarımızın yoğun ilgisiyle imza günü organizasyonumuz için yeterli kapasiteye ulaşılmıştır.

Ederson’un antrenman programı nedeniyle belirlenen kapasitenin üzerine yeni katılım alınamayacaktır.

Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlarımıza, gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ederiz."