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Fenerbahçe evinde avantajı kaptı: Greenwood açılışı yaptı

Fenerbahçe sahasında Sturm Graz'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe evinde avantajı kaptı: Greenwood açılışı yaptı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'la karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

GREENWOOD İLK GOLÜNÜ ATTI

Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Anderson Talisca ve 45. dakikada Mason Greenwood kaydetti. İngiliz futbolcu ilk 11'de çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe evinde avantajı kaptı: Greenwood açılışı yaptı - Resim : 1

JAYDEN OOSTERWOLDE SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Jayden Oosterwolde devam edemedi. İlk yarı yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Oosterwolde'nin yerine Archie Brown dahil oldu.

RÖVANŞ 11 AĞUSTOS SALI GÜNÜ

Taraflar arasındaki rövanş maçı 11 Ağustos Salı günü oynanacak. UPC Arena'daki maç TSİ 21.30'da başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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