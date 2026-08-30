Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'u devirdi: Derbi öncesi moral depoladı

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Süper Lig'in üçüncü haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE DEPLASMANDAN GALİP AYRILDI

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Vedat Muriqi ve 49. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

LİGDE ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Üst üste ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe, 6 puanla 3. sıraya yerleşti. 4 puanda kalan Samsunspor ise 8. sıraya geriledi.

SIRADA DERBİ VAR

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Samsunspor ise Kocaelispor'a konuk olacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

3. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

5. dakikada Greenwood'un pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, kaleci Okan Kocuk'tan dönen meşin yuvarlağı Muric tamamladı. Top üstten auta çıktı.

27. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sekongo'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Brown'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Muric'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.