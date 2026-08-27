Fenerbahçe anlaşma sağladı: Yeni transfer geliyor

Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertlilerin şimdi de, savunma hattını genç Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong ile güçlendirmeye hazırlandığı iddia edildi.

Haberi Fransız spor gazetesi L'Equipe verdi. Gazete Fenerbahçe ile Nice'in 22 yaşındaki savunmacının transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberde transfer bedelinin 10 milyon Euro'nun üzerinde olduğu belirtildi.

Oppong'un geçtiğimiz hafta Lorient ile oynanan maçın kadrosunda yer almadığı ve artık Nice forması giymesinin beklenmediği de kaydedildi.

Genç stoperle Türkiye'den Trabzonspor da yakından ilgileniyordu. Ancak L'Equipe'e göre yarışta öne geçen Fenerbahçe, Nice ile anlaşmayı sağladı.

SAVUNMADA YENİ YAPI

Fenerbahçe'nin Oppong hamlesi, savunmada oluşturulan yeni yapılanmanın da önemli bir parçası olabilir. Sarı-lacivertliler, Nathan Ake ve Milan Skriniar gibi tecrübeli isimlerin bulunduğu savunma hattına 22 yaşındaki Ganalıyı ekleyerek hem rotasyonu genişletmeyi hem de geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor olabilir.

Oppong özellikle sürati, atletizmi ve geniş alan savunmasındaki özellikleriyle dikkat çekiyor. Nice de oyuncuyu transfer ederken hızını, hareketliliğini, ikili mücadele gücünü ve farklı savunma sistemlerinde oynayabilmesini öne çıkarmıştı.

Geçen sezon Nice'in en fazla kullanılan oyuncularından biri olan Oppong, tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 1 gol attı. Ligue 1'de girdiği ikili mücadelelerin yüzde 62,8'ini kazanarak takımının bu alandaki en başarılı oyuncusu oldu.

Nice açısından transfer önemli bir gelir anlamına geliyor. Fransız ekibi Oppong'u yalnızca bir yıl önce İsveç'in Norrköping takımından yaklaşık 2,7 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

OPPONG KİMDİR?

Kojo Peprah Oppong, 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Accra'da doğdu. 1.85 metre boyundaki sağ ayaklı futbolcunun ana mevkisi stoper.

Avrupa kariyerinde İsveç'te GIF Sundsvall ve IFK Norrköping formalarını giyen Oppong, Temmuz 2025'te Nice'e transfer oldu. Fransa'daki ilk sezonunda kısa sürede savunmanın önemli isimlerinden birine dönüştü.

Hızı ve fizik gücünün yanı sıra topla çıkabilmesiyle de öne çıkan Ganalı savunmacı, 2025 yılında Gana A Milli Takımı'na yükseldi. İlk milli maçını 12 Ekim 2025'te Komorlar karşısında oynadı ve 2026 Dünya Kupası'nda da Gana kadrosunda yer aldı.

22 yaşındaki Oppong'un Nice ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.