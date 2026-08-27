Beşiktaş kaybettiği maçta turladı: Avrupa Ligi'ne kaldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e konuk oldu.

Temsilcimiz, Dariaus ir Gireno Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Kauno Zalgiris'in tek golünü 64. dakikada Oliviera attı.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş, rövanş maçını kaybetse de 3-1'lik toplam skorla adını UEFA Avrupa Ligi lig etabına yazdırmayı başardı.

ITALIANO 7 DEĞİŞİKLİK YAPTI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris'le deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Alanyaspor'la oynanan maçın kadrosundan 7 değişiklik yaparak müsabakaya çıktı.

Alanyaspor maçında görev verdiği oyunculardan sadece Alexander Nübel, Emirhan Topçu, Salih Özcan ve Vaclav Cerny'ye Kauno Zalgiris karşısında forma veren İtalyan teknik adam; Taylan Bulut, Emanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh'u kulübeye çekti.

Italiano bu isimlerin yerine Amir Murillo, Tiago Djalo, Kassoum Ouattara, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, İlhan Fakılı ve Dusan Vlahovic'e görev verdi.

Siyah-beyazlı takımın kaptanı ise Kartal Kayra Yılmaz oldu.

VLAHOVIC İLK KEZ 11'DE OYNADI

Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız isimlerinden Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Italiano tarafından ilk kez 11'de görevlendirilen Sırp oyuncu, Hradec Kralove ve Alanyaspor maçlarının son yarım saatlik bölümünde oyuna girdi.

Vlahovic, sonradan görev aldığı iki maçta da henüz gol sevinci yaşayamazken, bu maçta da fileleri sarsamadı.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Litvanyalı futbolseverler rövanş maçına ilgi göstermedi.

15 bin kişilik Dariaus ir Gireno Stadı'nın büyük bölümü boş kalırken, Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün az bir kısmını doldurdu.