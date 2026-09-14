Fatih Terim'den Galatasaray çıkışı geldi

Fatih Terim, Galatasaray döneminden örnek vererek teknik direktörlere seslendi.

Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemi hatırlatan Terim, Gheorghe Hagi'den örnek vererek görüşlerini aktardı.

Terim, "Benim için futbol, topun olduğu yerde pozisyon oyunudur. Ama ben takımın doğru işlemesi için şunu yapmadım. Mesela Hagi'ye, 'Şurada oynuyorsun ama senden dinamo intizamı içinde gidip gelmeni istiyorum, geriye gelmezsen prensiplerime aykırı' demedim; saçma olurdu." dedi.

"MBAPPE VE HAALAND ADAM KOVALAMAZ"

Günümüz futbolundan örnekler veren Terim, "Geliyor mu Haaland geriye? Yoo... Sen Mbappe'ye, Vinicius'a beki kovalatırsan etkili olur mu? Olmaz. Taze ve sağlam bırakırsan bak neler yapıyor. Çünkü onlardaki meziyet başkasında yok." ifadelerini kullandı.

MESSİ ÖRNEĞİ

Barcelona döneminden bir örnek de veren Terim, "Mesela Messi Barcelona'da geri gelmezdi. Hatta ona ani top atmazlardı, oynayarak çıkar, Messi'yi kollar ve o ne zaman ofsayttan çıkarsa ondan sonra başlarlardı." dedi.

ANTRENÖRLERE MESAJ

Sözlerini genç teknik direktörlere yönelik bir tavsiyeyle tamamlayan Terim, "Buradan antrenör arkadaşlarım bir şeyler alacaktır. İşin kazanç tarafına bakmalıyız. Oyuncuların kafasında 'Bak bu bek giderse ne olur, kovalarsam bu kez gelemeyeceğim' düşüncesi olmasın." ifadelerini kullandı.