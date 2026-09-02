Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim sürprizi: Tekke sonrası plan belli oldu

Süper Lig'de son olarak Amedspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile bir araya gelen Fatih Tekke istifa kararını bildirdi.

FATİH TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ

Ferençvaroş mağlubiyeti sonrası istifadan vazgeçiren yönetim bu sefer böyle bir adım atmadı. İstifanın kabul edilmesiyle birlikte Fatih Tekke dönemi sona erdi.

ARDA TURAN İLE İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

HT Spor'da yer alan habere göre; Tekke'nin istifası sonrası hemen çalışmalara başlayan Trabzonspor yönetimi ilk görüşmeyi Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan ile gerçekleştirdi.

FATİH TERİM DE LİSTEDE

Arda Turan'ın kabul etmemesi halinde alternatif isimler de belirlendi. Haberde yönetimden bazı isimlerin Fatih Terim'e yakın olduğu belirtildi.