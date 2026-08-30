Eyüpspor uzatmalarda kazandı: Alanyaspor yıkıldı
Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk eden Eyüpspor, 90+1'de bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile Alanyaspor karşılaştı. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta Eyüpspor sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
EYÜPSPOR UZATMALARDA KAZANDI
Eyüpspor'un golleri 1'de Arda Usuluoğlu ve 90+4'te Jules kaydetti. Alanyaspor'un tek golüyse 39'da Abdullahi'den geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Ruax Yao'nun ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Michalak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.
34. dakikada Ruax Yao'nun soldan ortasında arka direkteki Boutobba uygun durumda vuruşunu yaptı. Kaleci Victor sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini son anda önledi.
39. dakikada Eyüpspor beraberliği yakaladı. Abdullahi'nin yaklaşık 35 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Victor'un solundan ağlarla buluştu: 1-1
53. dakikada Duarte'nin kaleyi cepheden gören yerden çıkardığı şutta top yandan auta gitti.
90+4. dakikada eflatun-sarılı ekip öne geçti. Giordano'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Jules'in kafayla vurduğu topu kaleci Victor ayaklarıyla önledi. Yükseklik kazanarak kaleye yönelen meşin yuvarlak savunmanın çabasına rağmen ağlarla buluştu: 2-1