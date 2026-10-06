Eski Fenerbahçeli Trabzonspor'da: Thomas Reis istedi resmen açıklandı!

Bordo-mavililer, son olarak yakından tanıdığımız deneyimli hoca Vitor Pereira’nın ekibinde görev alan Alman kaleci antrenörü Marco Knoop’u teknik kadrosuna kattı.

Trabzonspor’da Thomas Reis döneminin başlamasıyla birlikte teknik ekipteki yapılanma son hızıyla devam ediyor. Alman çalıştırıcının ekibine son olarak vatandaşı Marco Knoop dahil oldu.

PEREIRA’NIN EKİBİNDEN REIS’İN YANINA

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde teknik kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Bordo-mavililerin teknik heyete dahil ettiği son isim, Vitor Pereira’nın ekibinde de görev almış olan 48 yaşındaki Alman kaleci antrenörü Marco Knoop oldu.

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'de de çalışan tecrübeli antrenör, Trabzonspor öncesindeki son görevini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’ta yürüttü.

Burada Vitor Pereira’nın teknik ekibinde 17 karşılaşmada kaleci antrenörü olarak görev alan ve 2 Temmuz 2026’da Ada ekibinden ayrılan Knoop, bundan sonra Karadeniz ekibinin başarısı için ter dökecek.

FENERBAHÇE'DE GÖREV ALDI

Tecrübeli çalıştırıcı, Ocak 2020 ile Haziran 2021 arasında Fenerbahçe’de kaleci antrenörü olarak çalıştı. Bu süreçte hoca olarak Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun antrenörlüklerini üstlendi.