Beşiktaş kötü haberi verdi: Sakatlık açıklandı

Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan futbolcusu Milot Rashica'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

MILOT RASHICA SAKATLANDI

Siyah-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönmesinin ardından yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini belirterek oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan sakatlığa dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kosova milli takımının 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile gerçekleştirdiği müsabakanın 88. dakikasında geçirdiği uyluk yaralanması nedeni ile müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Milot Rashica’nın ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.