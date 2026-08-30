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Esenler Erokspor'da işler hiç iyi gitmiyor

Iğdır FK deplasmanda Esenler Erokspor'u tek golle mağlup etti. Esenler Erokspor henüz galibiyetle tanışamadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Esenler Erokspor'da işler hiç iyi gitmiyor

TFF 1. Lig'in dördüncü haftasında Esenler Erokspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Esenler'de oynanan mücadelede konuk ekip sahadan tek golle galip ayrıldı.

EROKSPOR'DA İŞLER İYİ GİTMİYOR

Bu sonuçla birlikte 6 puana ulaşan Iğdır FK, 9. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti olmayan Esenler Erokspor ise 3 puanla 15. sırada kaldı.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Burak Pakkan, Arif Dilmeç, Erdoğan Çak

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Bahadır Öztürk, Claro, Erkan Kaş (Dk. 76 Enes Alıç), Buljubasic (Dk. 62 Samudio), Janvier, Burak Çoban (Dk. 76 Furkan Orak), Recep Niyaz (Dk. 39 Ferhat Yazgan), Yusuf Erdoğan (Dk. 63 Zeqiri), Kubilay Kanatsızkuş

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey (Dk. 71 Devran Şenyurt), Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Camara (Dk. 62 Malik Yılmaz), Gökcan Kaya (Dk. 89 Hotic), Crociata, Afena-Gyan (Dk. 89 Serkan Asan), Tanque (Dk. 62 Arda Çolak)

Gol: Dk. 43 Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Afena-Gyan, Dk. 54 Hüseyin Karabey, Dk. 67 Crociata, Dk. 77 Doğan Erdoğan, Dk. 90+6 Hotic (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 77 Erdem Canpolat (Turka Esenler Erokspor)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Esenler Iğdır TFF 1. Lig
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