Erzurumspor'a Süper Lig dopingi

Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarında bilimsel yöntemlere ağırlık veriyor. Süper Lig'e yükselen Erzurum temsilcisi, kadrosundaki futbolcuların fiziksel kapasitesini ve dayanıklılık seviyesini objektif verilerle ölçmek amacıyla laktat testi uyguladı.

BİLİMSEL ÇALIŞMA

Testin uygulanmasında Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan akademik kadronun rol aldığı bildirildi. Çalışmalar, kulüp antrenörü Doç. Dr. Gökhan Atasever'in koordinasyonunda gerçekleştirildi.

VERİLER BİREYSEL ANTRENMAN PROGRAMLARINA YÖN VERECEK

Laktat testinden elde edilen sonuçların, her futbolcunun aerobik ve anaerobik performans düzeyini ayrı ayrı ortaya koyacağı belirtildi. Bu veriler doğrultusunda teknik ekibin, oyuncuların bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş antrenman programları hazırlaması planlanıyor. Standart bir hazırlık programı yerine oyuncu bazlı yaklaşımın benimsenmesi, sakatlık risklerinin azaltılması ve performans artışının daha kontrollü şekilde sağlanması açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

LAKTAT TESTİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Laktat testi, sporcunun yoğun egzersiz esnasında kanında biriken laktik asit miktarını ölçerek dayanıklılık eşiğini belirleyen bilimsel bir yöntem olarak biliniyor. Bu test sayesinde bir futbolcunun yorulmadan yüksek tempoda ne kadar süre performans gösterebileceği net verilerle tespit edilebiliyor. Elde edilen sonuçlar, hem kondisyon çalışmalarının yoğunluğunun ayarlanmasında hem de maç içi tempo yönetiminde teknik ekibe önemli bir referans noktası sunuyor.

SÜREKLİLİK KAZANACAK

Kulüp yönetimi, bu tür bilimsel ölçüm ve analiz çalışmalarının sezon boyunca da düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti. Teknik heyetin, futbolcuların fiziksel gelişimini yakından takip ederek hem performans artışını hem de olası sakatlık risklerini önceden tespit etmeyi hedeflediği ifade edildi.