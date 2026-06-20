Erman Toroğlu Paraguay maçı sonrası faturayı kesti: İnanılır gibi değil

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı.

Mücadeleyi 1-0 kaybeden ay yıldızlılar, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na veda etti.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, karşılaşmayı Sözcü TV'de değerlendirdi.

ERMAN TOROĞLU FATURAYI TFF'YE KESTİ

Dünya Kupası'ndan elenmenin faturasını Türkiye Futbol Federasyonu'na kesen Toroğlu, "2. maçlar başladı bir Haiti bir de biz havlu attık. Faturayı futbol federasyonuna kesmek gerekiyor. Dediler ki milli takımın kamp yaptığı yerin sıcaklığı ile oynadığı yer arasındaki sıcaklık arasında büyük fark var. Neden yakında kamp yapılmadı deyince şunu söylediler, son katıldığımız için bize o kaldı.

Başka şansı zorlayamaz mıydık? Bizim buradaki vatandaşlarla oradaki vatandaşlarımız kontak kurup bir şey mi yaptılar onu bilmek lazım. Fatih Terim bekleyin dedi. Dediği doğru, daha çok şey değişir dedi. Ama TFF başkanı tepki verdi inanılır gibi değil. Adam sana yumruk atmadı ki iyilik yaptı." ifadelerini kullandı.