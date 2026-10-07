Emre Belözoğlu’ndan İsmail Kartal’a flaş Arda Güler çıkışı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Emre Belözoğlu, İsmail Kartal'a Arda Güler hakkında yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü olan Belözoğlu, genç yıldızı Fenerbahçe altyapısında izlediği dönemi anlatırken kullandığı ifadelerle Arda'nın sarı-lacivertli takımda A takıma yükseliş sürecine dair dikkat çeken detaylar paylaştı.

"SADECE 45 DAKİKA İZLEDİM"

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yaptığı dönemde Arda Güler'i altyapıda takip ettiğini belirtti.

Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi yaparken Arda'yı altyapıda izledim. Sadece 45 dakika izledim ve onun A takıma çıkması gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcunun yeteneklerinin yanı sıra karakterine de dikkat çeken Belözoğlu, Arda'nın futbolu hayatının merkezine koyduğunu söyledi.

İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Belözoğlu'nun açıklamaları, İsmail Kartal'ın kısa süre önce Arda Güler hakkında yaptığı açıklamaların ardından dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal, Azerbaycan basınına verdiği röportajda, "Arda Güler bizden yetişti, Real Madrid'de oynuyor. Onu Fenerbahçe A Takımı'nda ilk ben oynatmıştım." demişti.

Kartal'ın bu sözleri tartışma yaratırken, Arda Güler'in Fenerbahçe A Takımı'ndaki ilk resmi maçına Vitor Pereira döneminde çıktığı bilgisi de gündeme geldi.

BELÖZOĞLU'NDAN ARDA İÇİN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Arda Güler'in gelişimini değerlendiren Emre Belözoğlu, genç yıldızın henüz ulaşabileceği seviyenin sonuna gelmediğini belirtti.

Belözoğlu, Arda'nın çok zeki bir futbolcu olduğunu belirterek, "Arda çok zeki, hem saha içinde hem saha dışında. Hayatının merkezine futbolu koymuş bir oyuncu. Performans odaklı yaşayan bir sporcu." dedi.

"REAL MADRİD'DE ANAHTAR OYUNCULARDAN BİRİ"

Arda Güler'in Real Madrid'deki performansına da değinen Belözoğlu, milli futbolcunun son dönemde İspanyol devinde önemli bir konuma geldiğini söyledi.

Belözoğlu, "Son dönemde Real Madrid'de anahtar oyunculardan biri oldu. Arda için işler çok iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e uzanan kariyerinde kimin ne kadar pay sahibi olduğu tartışması, İsmail Kartal ve Emre Belözoğlu'nun açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Kartal'ın "ilk ben oynatmıştım" sözlerinin ardından Belözoğlu'nun Arda'yı altyapıda izlediği döneme ilişkin anlattıkları, genç yıldızın A takıma geçiş sürecindeki farklı açıklamaları bir kez daha gündeme taşıdı.