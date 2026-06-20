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Halk TV Spor Efsane futbolcu 46 yaşında futbola geri döndü: Yeni takımı belli oldu

Efsane futbolcu 46 yaşında futbola geri döndü: Yeni takımı belli oldu

11 yıl önce Fluminense'de futbolculuk kariyerine nokta koyan Ronaldinho, 46 yaşında yeşil sahalara dönme kararı aldı. Ronaldinho, İtalya Serie C ekibi ile anlaşma sağladı.

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Mirza Şeker
Mirza Şeker Derleyen
Efsane futbolcu 46 yaşında futbola geri döndü: Yeni takımı belli oldu

46 yaşındaki Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
2015 yılında Fluminense'de emekli olan efsane isim, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna ile sözleşme imzaladı.

Efsane futbolcu 46 yaşında futbola geri döndü: Yeni takımı belli oldu - Resim : 1

SADECE FUTBOLCU DEĞİL, HİSSEDAR DA OLACAK

11 yıl sonra futbola geri dönen Ronaldinho, sadece futbolcu olmayacak, aynı zamanda kulübün hissedarı da olacak.
2024 yılından bu yana kulübün sahibi olan Ignazio Cipriani'nin Ronaldinho'nun gelişinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğu ifade edildi.

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ESKİ BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCU İLE AYNI TAKIMDA BULUŞACAK

23 Haziran'da Miami'de resmi oyuncu tanıtımı yapılması beklenirken, Ronaldinho Temmuz ayından itibaren antrenmanlara katılacak.
Ayrıca bir dönem Başakşehir'de forma giyen Stefano Okaka da Ronaldinho ile takım arkadaşı olacak.

BİR DÖNEMİN EFSANE İSMİ

Kariyerinde büyük takımlarda boy gösteren Ronaldinho, Avrupa'da Barcelona, Milan ve Paris Saint-Germain'de gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettirmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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