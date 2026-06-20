46 yaşındaki Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

2015 yılında Fluminense'de emekli olan efsane isim, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna ile sözleşme imzaladı.

SADECE FUTBOLCU DEĞİL, HİSSEDAR DA OLACAK

11 yıl sonra futbola geri dönen Ronaldinho, sadece futbolcu olmayacak, aynı zamanda kulübün hissedarı da olacak.

2024 yılından bu yana kulübün sahibi olan Ignazio Cipriani'nin Ronaldinho'nun gelişinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğu ifade edildi.

ESKİ BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCU İLE AYNI TAKIMDA BULUŞACAK

23 Haziran'da Miami'de resmi oyuncu tanıtımı yapılması beklenirken, Ronaldinho Temmuz ayından itibaren antrenmanlara katılacak.

Ayrıca bir dönem Başakşehir'de forma giyen Stefano Okaka da Ronaldinho ile takım arkadaşı olacak.

BİR DÖNEMİN EFSANE İSMİ

Kariyerinde büyük takımlarda boy gösteren Ronaldinho, Avrupa'da Barcelona, Milan ve Paris Saint-Germain'de gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettirmişti.