Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: Formayı giydi bile

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Portekiz Kadın Milli Takımı'nın uzun yıllardır en önemli oyuncuları arasında yer alan Jessica Silva; UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası başta olmak üzere birçok büyük uluslararası organizasyonda ülkesini başarıyla temsil etti.