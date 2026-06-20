Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: Formayı giydi bile
Galatasaray Kulübü yeni transferini duyurdu. Portekizli futbolcu ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
Galatasaray Kulübü yeni transferini resmen açıkladı. Sarı kırmızılı kulübün kadın futbol takımına transfer edilen Portekizli oyuncu formayı da giydi.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımımız, Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Jessica Silva ile sözleşme imzaladı.
Profesyonel kariyerine ülkesi Portekiz'de başlayan Jessica Silva; Albergaria, Linköpings FC, Braga, Levante UD, Olympique Lyonnais, Kansas City Current, Benfica, Gotham FC ve son olarak Al Hilal formalarını giydi.
Kulüp kariyerinde çok sayıda ulusal ve uluslararası başarıya imza atan tecrübeli futbolcu; 2019-2020 sezonunda Olympique Lyonnais ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, 2024-2025 sezonunda ise Gotham FC ile CONCACAF Kadınlar Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Portekiz Kadın Milli Takımı'nın uzun yıllardır en önemli oyuncuları arasında yer alan Jessica Silva; UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası başta olmak üzere birçok büyük uluslararası organizasyonda ülkesini başarıyla temsil etti.
Jessica Silva'ya Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, sarı kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."