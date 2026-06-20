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Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: Formayı giydi bile

Galatasaray Kulübü yeni transferini duyurdu. Portekizli futbolcu ile sözleşme imzalandığı açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: Formayı giydi bile - Fotoğraf: 1
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Galatasaray Kulübü yeni transferini resmen açıkladı. Sarı kırmızılı kulübün kadın futbol takımına transfer edilen Portekizli oyuncu formayı da giydi.

Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: Formayı giydi bile - Fotoğraf: 2
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Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımımız, Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Jessica Silva ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: Formayı giydi bile - Fotoğraf: 3
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Profesyonel kariyerine ülkesi Portekiz'de başlayan Jessica Silva; Albergaria, Linköpings FC, Braga, Levante UD, Olympique Lyonnais, Kansas City Current, Benfica, Gotham FC ve son olarak Al Hilal formalarını giydi.

Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: Formayı giydi bile - Fotoğraf: 4
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Kulüp kariyerinde çok sayıda ulusal ve uluslararası başarıya imza atan tecrübeli futbolcu; 2019-2020 sezonunda Olympique Lyonnais ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, 2024-2025 sezonunda ise Gotham FC ile CONCACAF Kadınlar Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: Formayı giydi bile - Fotoğraf: 5
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Portekiz Kadın Milli Takımı'nın uzun yıllardır en önemli oyuncuları arasında yer alan Jessica Silva; UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası başta olmak üzere birçok büyük uluslararası organizasyonda ülkesini başarıyla temsil etti.

Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: Formayı giydi bile - Fotoğraf: 6
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Jessica Silva'ya Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, sarı kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."

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