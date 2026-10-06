Dursun Özbek'ten Mauro Icardi için açıklama: Teklif yaptım

Galatasaray ile geçtiğimiz sezon sonu sözleşmesi biten ve o dönemden bu yana herhangi bir takımla anlaşamayan Arjantinli yıldızdan sürpriz bir adım geldi.

Sarı-kırmızılı ekiple geçtiğimiz sezonun ardından yollarını ayıran ve o günden beri boşta olan Arjantinli yıldız futbolcu, herkesi şaşırtan beklenmedik bir hamleye imza attı.



Arjantinli yıldız golcü sarı-kırmızılı formayı tekrardan giymek istediğini Galatasaray yönetimine iletti.

Arjantin basınına göre, Icardi sarı-kırmızılı formayı tekrar giyebilmek için mali şartlardaki isteklerini aşağı çektiğini ve Galatasaray ile sözleşme görüşmelerine başlamak için her konuda anlaşmaya açık olduğu iletildi.

Icardi’nin kızlarıyla birlikte hayatını İstanbul’da sürdürmek istediği ve bu nedenle Galatasaray’a geri dönme konusunda kararlı olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre bir hakim, Arjantinli yıldızdan geleceğiyle ilgili kararını 30 gün içerisinde vermesini istedi. Bu süre içinde herhangi bir karar alınmaması durumunda ise Türkiye’de devam eden uluslararası iade sürecinin sona erebileceği öne sürüldü.

DURSUN ÖZBEK ICARDİ KARARINI AÇIKLADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin düzenlediği etkinlikte yıldız forvet hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, takıma geri dönmek istediğini açıklayan golcünün haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Galatasaray Başkanı Özbek, Arjantinli golcü için Galatasaray formasına veda maçının planı olduğunu ve Icardi'den yaptığı teklif için haber beklediğini ifade etti.

MAURO ICARDI İÇİN AÇIKLAMA

Özbek, "Mauro Icardi'nin kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı, sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, Galatasaray'a çok şey verdi, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Yaptığı hizmetleri inkar etmiyoruz, kendisine de söyledim. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz." ifadelerinde bulundu.