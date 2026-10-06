Okan Buruk tehlikesini açıkladı

NEO Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, A Milli Takım'ın İtalya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Galatasaraylı futbolcuların performanslarını değerlendirdi. Çelikler, bazı oyunculara eleştiriler yöneltirken Yunus Akgün için ise övgü dolu ifadeler kullandı. Çelikler'in Okan Buruk iddiası ise gündem oldu.

"OKAN BURUK ENDİŞELENMİŞ OLABİLİR"

Galatasaraylı futbolcuların hem kulüp hem de milli takım performanslarının beklentilerin altında kaldığını savunan Çelikler, sarı-kırmızılı teknik heyetin bu tabloyu yakından takip ettiğini söyledi ve Okan Buruk'u bekleyen tehlikeyi anlattı.

Deneyimli yorumcu, "Galatasaraylı oyuncuların bireysel performansı ne Galatasaray'da ne de Milli Takım'da iyi değil. Herhalde Okan Buruk bu oyuncuları endişeyle izlemiştir. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ndeki futbol farklı olacaktır ama görünen köy de kılavuz istemez" ifadelerini kullandı.

YUNUS AKGÜN'E ÖVGÜ

İtalya karşısında milli takım adına olumlu bulduğu isimlerden birinin Yunus Akgün olduğunu belirten Çelikler, genç futbolcunun sahadaki karakterine dikkat çekti.

Yunus'un sorumluluk aldığını ve takımın hücum organizasyonlarında öne çıktığını söyleyen Çelikler, "Yunus Akgün'ü ise beğendim. Sorumluluk aldı ve liderlik gösterdi." dedi.

ABDÜLKERİM VE EREN ELMALI'YA ELEŞTİRİ

Serdar Ali Çelikler, milli takımın yediği goller üzerinden Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'nın bazı pozisyonlardaki müdahalelerini de eleştirdi.

İki futbolcunun fiziksel temaslarda zaman zaman kolay yere düştüğünü savunan Çelikler, "Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı bazı pozisyonlarda kendilerini çabuk bırakıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"SÜPER LİG'DE OLSA FAUL ÇALINIRDI"

Çelikler, İtalya maçındaki bazı pozisyonların Türkiye'de oynansa faul olarak değerlendirilebileceğini iddia etti.

Deneyimli yorumcu, "Bugün üç tane gol yedik, iki tanesi Türk hakemi golü. Doumbia, Abdülkerim'e omuz attı değil mi? Galatasaray maçında olsa fauldü. Riccardo Calafiori ile Eren Elmalı arasındaki pozisyon da Türkiye Ligi'nde faul olarak değerlendirilirdi." ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM ÇAĞRISI

Türk hakemliğiyle ilgili görüşlerini de paylaşan Çelikler, Süper Lig'de belirli bir süre yabancı hakem uygulamasına geçilmesi gerektiğini savundu.

Çelikler, "O yüzden ben diyorum ki iki yıl yabancı hakem yönetsin. O süreçte de alttan yeni hakemler yetiştirelim." sözleriyle dikkat çeken bir öneri ortaya koydu.

MİLLİ TAKIM MAĞLUBİYETİ SONRASI TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

İtalya karşısında alınan yenilginin ardından milli takımın performansı ve oyuncu tercihleri yeniden futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Serdar Ali Çelikler'in özellikle Galatasaraylı futbolcular ve hakemlik sistemi hakkındaki değerlendirmeleri, ve Okan Buruk iddiası geniş yankı uyandırdı.