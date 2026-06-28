Galatasaray cephesinde transfer hareketliliği üst düzeye taşındı. Spor yorumcusu Yakup Çınar'ın aktardığı çarpıcı bilgilere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Belçika'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Masanın odak noktasını ise Fransız forvet Randal Kolo Muani oluşturdu.

Bu sezon PSG'de yeterli oynama süresini bulamayan ve Juventus'a kiralık giden Kolo Muani, Galatasaray'ın gündemine güçlü biçimde girmiş durumda. Çınar'ın aktardıklarına göre Fransız yıldız, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe sıcak bakıyor.

MARMOUSH DOSYASI DA MASADA

Kolo Muani'nin yanı sıra gündemde bir başka büyük isim daha var: Omar Marmoush. Bu sezon Manchester City formasıyla dikkat çeken Mısırlı forvetin de Galatasaray'a uzak durmadığı öğrenildi. Çınar, "Omar Marmoush da Galatasaray'a soğuk değil, Manchester City ile görüşmeler yapılabilir" diyerek bu transferin de masada olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

ICARDI ÇIKMAZI: BEKLENTİLER ÖRTÜŞMÜYOR

Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği Mauro Icardi konusunda ise tablo henüz netleşmiş değil. Yakup Çınar, Arjantin asıllı İtalyan santrforun Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyeceğine işaret etti. Icardi'nin beklentilerinin kulübün önerisinin oldukça üzerinde olduğu ve iki taraf arasında ciddi bir uçurum bulunduğu belirtildi.

DURAN DENKLEMINDE YABANCI KURALI ENGEL

Kolombiyalı golcü Jhon Duran transferinde ise işler yabancı oyuncu kuralına takılmış durumda. Çınar'ın aktardığına göre TFF, Kulüpler Birliği'nin baskısıyla bu kuralı değiştirmek zorunda kalacak. Kulüpler Birliği'nin talebi federasyona iletilecek ve beklenen düzenlemenin önü açılacak.

Duran'ın transferi gerçekleşirse finansal tablo da oldukça dikkat çekici bir görünüm alacak. Kolombiyalı yıldızın yıllık 5 milyon Euro maaş alacağı ve sözleşmesine 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ekleneceği öğrenildi. Bu rakamlar, Galatasaray tarihinin en büyük ücret paketlerinden birini oluşturacak.



GALATASARAY'IN FORVET PLANI ŞEKİLLENİYOR

Tüm bu gelişmeler bir arada değerlendirildiğinde Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için köklü bir forvet revizyonu planladığı ortaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nin yarattığı cazibe ve yönetimin üst düzey temasları, sarı-kırmızılıların bu yaz transfer sezonunda büyük adımlar atmaya hazırlandığının en güçlü sinyalini veriyor.