Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları: Ne zaman saat kaçta?

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları tamamlandı ve gözler son 16 turu maçlarına çevrildi.

Son 16 turunu geçen takımlar çeyrek finale kalacak ve yarı final için mücadele edecek.

Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası son 16 turu maçları bu akşam başlayacak, 8 Temmuz'da tamamlanacak.

Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?

Kanada - Fas: 4 Temmuz Cumartesi, Saat 20.00

Paraguay - Fransa: 5 Temmuz Pazar, Saat 00.00

Brezilya - Norveç: 5 Temmuz Pazar, Saat 23.00

Meksika - İngiltere: 6 Temmuz Pazartesi, Saat 03.00

Portekiz - İspanya: 6 Temmuz Pazartesi, Saat 22.00

ABD - Belçika: 7 Temmuz Salı, Saat 03.00

Arjantin - Mısır: 7 Temmuz Salı, Saat 19.00

İsviçre - Kolombiya: 8 Temmuz Çarşamba, Saat 03.00