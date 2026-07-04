Yeşil Burun 100 yılın mucizesinden döndü: Arjantin zor kurtuldu

2026 Dünya Kupası'nda 100 yılın mucizesi az daha gerçek oluyordu. Şampiyonanın sürpriz takımı Yeşil Burun Adaları, favori Arjantin'e normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda yediği golle elendi.

Arjantin, 29. dakikada Messi ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Lisandro Martinez'in uzun gönderdiği topa ceza alanı sağ çaprazında indiren Messi, sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yaptı ve kaleci Vozinha'nın üzerinden topu filelerle buluşturdu.

Arjantin, devreye 1-0 önde girdi.

59. dakikada Yeşil Burun Adaları, eşitliği yakaladı. Iğdır FK'dan Mendes'in pasını kale alanı çaprazında kontrol eden Duarte, sağ ayağının üstüyle beklemeden vuruşunu yaptı ve yerden giden top uzak direğin dibinde ağlarla buluştu ve maçta 1-1 eşitlik sağlandı.

Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

92. dakikada Arjantin, 2-1 öne geçti. Messi'nin sol kanattan kullandığı kornede Mac Allister'ın kafasından seken topu ceza alanında kontrol eden Martinez, sol ayağıyla yakın köşeye sert vurdu ve topu tavana asarak takımını yeniden öne geçirdi.

103. dakikada Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, turnuvada şimdiye kadar atılan en güzel gollerden birine imzasını attı ve skora tekrar dengeyi getirdi.

111. dakikada Arjantin, 3-2 öne geçti. Arjantin'in sol kanattan kazandığı kornerde Messi'nin ortaya çevirdiği topa kale alanı ön çizgisinden Romero kafayı vurdu ve top uzak köşeden Borges'e de çarparak ağlarla buluştu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Arjantin, uzatmaların ardından Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek son 16 turuna çıktı.

Arjantin, son 16 turunda Avustralya'yı penaltı atışlarıyla eleyen Mısır ile karşılaşacak.

Arjantin'in 39 yaşındaki yıldızı Lionel Messi, turnuvadaki 7. golünü kaydetti ve 2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor. Fransız yıldız futbolcu Mbappe, 6 golle turnuvadaki gol krallığı yarışında Messi'yi takip ediyor.

Maçta 1 gol atan Messi, Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların gol krallığı yarışında ise 20 golle zirvede yer alıyor.

ARJANTİN-YEŞİL BURUN ADALARI: 3-2

Stadyum: Miami

Hakemler: Drew Fischer, Michael Barwegen, Lyes Arfa (Kanada)

Arjantin: Emiliano Martinez, Lisandro Martinez, Romero, Medina (Dk. 85 Tagliafico), Molina (Dk. 104 Montiel), De Paul (Dk. 84 Paredes), Mac Allister, Fernandes, Messi, Almada (Dk. 64 Gonzalez), Lautaro Martinez (Dk. 63 Alvarez)

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Borges, Sidny Lopes Cabral, Deroy Duarte (Dk. 100 Semedo), Moreira, Lopes, Kevin (Dk. 100 Benchimol), Laros Duarte (Dk. 67 Monteiro), Mendes (Dk. 80 Samedo), Jovane Cabral (Dk. 80 Varela), Da Costa (Dk. 67 Livramento)

Goller: Dk. 29 Messi, Dk. 92 Lisandro Martinez, Dk. 111 Borges (kendi kalesine)(Arjantin), Dk. 59 Duarte, Dk. 103 Sidny Lopes Cabral (Yeşil Burun Adaları) (AA)

Sarı kartlar: Dk. 68 Kevin (Yeşil Burun Adaları), Dk. 115 Montiel (Arjantin)