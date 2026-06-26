Dünya Kupası'nda millilerin rakibi Yeni Zelanda

17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın da mücadele edeceği FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde 5 Temmuz'a kadar sürecek turnuvanın ilk gününde Türkiye, yarın saat 20.15'te Yeni Zelanda ile kozlarını paylaşacak.

Ay-yıldızlılar, Yeni Zelanda, Slovenya ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer alıyor.

Toplam 4 grupta 16 takımın mücadele edeceği organizasyonun grup etabındaki sıralamaya göre A ile B ve C ile D gruplarındaki ekipler çapraz eşleşecek ve son 16 turunda karşılaşarak çeyrek finale çıkmaya çalışacak.

İŞTE MİLLİ TAKIM KADROSU

17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Arda Öztürk, Atahan Ağaçdelen, Beşir Briant, Darius Karutasu, Demir Öztürk, Emre Yazıcı, Kartal Bora Şimşek, Noyan Tolan, Ömer Kutluay, Ömer Yusuf Şık, Rüzgar Öpçün, Sarp Kaya Arda

Maç programı

Millilerin grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

Cumartesi:

20.15 Yeni Zelanda-Türkiye

28 Haziran Pazar:

20.15 Türkiye-Slovenya

30 Haziran Salı:

20.15 Porto Riko-Türkiye​​​​​​​



- Gruplar

Organizasyonda diğer gruplar ise şöyle oluştu:

A Grubu: İtalya, ABD, Fransa, Japonya

B Grubu: Kamerun, Kanada, Litvanya, Çin

D Grubu: Venezuela, Avustralya, Sırbistan, Fildişi Sahili